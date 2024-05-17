在中共福建艦航母進行海試後，印度國防部長拉傑納特．辛格表示，印度很快開始建造第3艘航母，未來甚至計劃要建造總統達6艘以上的航母，以順應地區軍力發展趨勢。

《環球時報》引述印度《論壇報》訪問印度國防部長拉傑納特．辛格有關第3艘航母的談話，印度海軍的新計畫和「航母雄心」也引起了印度媒體的熱議。辛格說，印度開始建造第3艘航母噸位與印度海軍現役4.5萬噸級的國產航母維克蘭特號相當，印度海軍現役航母還包括從俄羅斯引進的超日王號（又稱維克拉瑪蒂亞號）。他強調，印度還有超越3艘航母的雄心，「我們不會就此止步，我們將再建造第5、第6艘甚至更多。」

報導分析稱，辛格的說法揭示了印度加強海軍能力的長期戰略，特別是在建造更多的航母方面。去年印度議會國防常設委員會就建議，印度海軍應裝備第3艘航母，因為「航母的航程和部署靈活性遠優於在偏遠的島嶼地區建設的軍用機場。」

印度突然宣佈建造新航母的計畫，當地媒體普遍將原因歸諸於最近中國海軍第3艘航母福建艦的海試。印媒指出，印度的雄心與中國擴大航母編隊的計畫不謀而合。尤其是福建艦的排水量超過8萬噸，比英國、法國、印度和日本等其他國家建造的航母更大，「凸顯了中國加強海軍能力的承諾」。而獲得更多航母的想法，也符合「地區軍力發展趨勢」。因為除了印度和中國之外，其他多個亞洲國家也在通過引進航母來增強其海軍能力。其中包括日本已升級出雲級航母，韓國也制訂了到2030年獲得輕型航母的計畫。

另外，《印度時報》也評論稱，印度是二戰後率先擁有航母的亞洲國家。現在印度海軍一直希望獲得更多的航母。2004年印度與俄羅斯達成協議，採購基輔級航母戈爾什科夫號並進行全面翻新改裝，另外於2003年1月啟動了首艘國產航母的建造計畫。但此2艘航母的計畫卻出現諸多變數，向俄羅斯採購的航母拖到2013年才交付，更名為超日王號；另一艘國產航母維克蘭特號進度更慢，足足建造13年才在2022年完成交付。

接受《環球時報》記者採訪的中國專家表示，印度海軍想要獲得更多航母面臨的主要問題在於自身技術儲備不足。現役2艘航母坎坷服役經歷足以證明缺乏技術積累對印度海軍的影響。維克蘭特號號稱是國產航母，但它大量採用國外設備與艦載戰機，一旦國外中斷相關技術支援，將嚴重影響印度航母的戰備能力，也因此印度海軍於2022年擱置了維沙爾號國產航母建造計畫。