大陸歌唱節目《歌手2024》（簡稱《歌手5》）10日播出後就話題不斷，尤其首次採用直播、不修音的方式競賽，讓不少參賽歌手上場前都很緊張，就連大陸歌后那英也坦言「壓力巨大」，甚至賽前一度腿軟、情緒崩潰。

那英近期除了參加《歌手5》，也同時出演綜藝節目《萌探2024》，17日節目官方釋出錄影花絮，那英趁拍攝空檔與黃子韜、徐智勝訴苦，當她提到《歌手》每一集都是現場直播時，讓黃子韜非常震驚：「太猛了吧！」那英則無奈回應：「現在我們都全線崩潰。」

而徐智勝聽到那英參加《歌手》後也加入討論，希望給她一點鼓勵，那英坦言「誰都會出點錯，壓力巨大」，尤其這次要翻唱別人的歌曲，勢必會有點難度，就連她第一次上台前還一度腿軟，頻頻表現情緒緊張的樣子，顯見這次的賽制讓所有歌手都嚇壞了。

事實上，那英在《歌手2024》開錄前被問到怎麼敢參加，她則表示，「我覺得在我這個歲數，來都來了，就玩一把心跳吧」，儘管會害怕演唱時出錯，仍樂觀覺得這是一個好的挑戰。