泰國流行樂壇小天王塔農楚姆羅恩（Nont Tanont）首度抵台，將於明晚在台北信義劇場Legacy Max開唱，今（17日）現身記者會坦言是人生第一次造訪寶島，「之前一直想來都沒機會，最想到夜市找好吃的東西，珍珠奶茶絕對是不能錯過」，聽到記者推薦他可以找時間去龍山寺拜拜，他透露最想祈求未來還有機會能再來台，「這次停留的時間太短暫了，這次來台灣一抵達機場就受熱烈歡迎，我也希望之後能帶泰國朋友來台灣玩」。

Nont Tanont在2012年因獲得《泰國好聲音》冠軍備受關注，透露是在4歲時發現對於唱歌很有興趣，從小就很有表演慾，但謙稱「我到現在也沒有覺得自己唱歌很厲害，是透過粉絲的回饋發現自己很會唱歌」，並透露，自己在13、14歲時，本來是樂團鼓手，因為當時處於變聲期，就對於自己的歌聲不太自信，但後來因為主唱離開，找不到人才讓他頂上，「我就邊唱歌邊打鼓維持了一小段時間，最後在朋友們的鼓勵走到台前唱歌」。

Nont Tanont總是以招牌眼鏡造型現身。（圖／火種娛樂提供）

每次出場總是以招牌眼鏡造型現身，Nont Tanont坦言，當初是因為自己本身有近視，「在泰國很少有藝人是戴眼鏡的，因為泰國大多數藝人都很好看，我覺得自己在顏值上無法跟其他人相比，所以之後自然而然就繼續了這個造型。」並笑說自己的墨鏡其實有度數。

Nont Tanont不忘秀中文請記者先幫忙檢查。（圖／火種娛樂提供）

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最後，被問到有為台灣粉絲準備甚麼樣的中文問候嗎？Nont Tanont笑說，自己有準備一些話，當場秀了「很開心來到台灣」、「大家有想我嗎」，讓記者先幫忙檢查看發音是否標準。此外，Nont Tanont也表示，此次的台灣演唱會，是自己今年度最期待的一場演出，並笑說，最近有把演唱會的時間加長，希望能夠讓粉絲更盡興，「雖然不知道會不會睡著，但如果睡著應該是我的音樂太美妙而睡著的！」