韓國男星宋仲基日前在第60屆百想藝術大賞，相隔5年首度同台前妻宋慧喬，引起全網熱議，但節目從開始到結束兩人並未直接同框，無緣再見「雙宋相會」。不過宋仲基2019年與宋慧喬離婚後，已梅開二度娶了英國籍女星凱蒂（Katy Louise Saunder），還育有一子；最近宋仲基公園遛娃被巧遇，護妻小尷尬臉被拍，但他事後還是禮貌打招呼、鞠躬感謝支持。

日前有粉絲在網上分享公園巧遇宋仲基的影片，發現宋仲基和凱蒂帶著11個月大的兒子出門走走，私下的他打扮休閒卻不失帥氣，寬鬆T恤搭配牛仔褲和白色球鞋，頭上戴了棒球帽，看不出已經38歲了；當宋仲基發現粉絲在拍他，也主動上前打招呼，親和力十足。

宋仲基很高興被粉絲認出來，也禮貌打招呼，但不希望粉絲拍妻子和兒子。（圖／摘自芒果撈小萌主微博）

不過當宋仲基注意到粉絲想拍攝妻小，他馬上表情變得尷尬，挺身並舉起手擋住家人，微笑揮手示意請粉絲不要拍，看得出他相當保護他的家人；粉絲後來分享巧遇宋仲基的畫面，也特地用貼圖遮住凱蒂和他的兒子。

其實外界一直很好奇宋仲基混血兒子長怎樣，是像他多一點還是凱蒂多一點，宋仲基也曾公開回應，身邊親友說兒子嘴最像他。