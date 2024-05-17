立法院院會今表決國會改革相關法案，朝野立委持續爆發衝突，藍白立委聯手輾壓表決，民進黨使不出招，搶文件、肉搏戰樣樣來，全武行吸引外媒報導，《路透社》稱台灣是粗暴的（rambunctious）民主國家，英國《電訊報》則用拳打腳踢來形容，《BBC》則稱呼台灣是最有活力的民主國家之一。

2024年5月17日，立法院大亂鬥。（路透社）

《路透社》報導稱，台灣是一個粗暴的的民主國家，立法院偶爾會發生衝突。並以2020年，國民黨議員在美豬是否要開放的爭論中，將豬內臟扔到立法院地板上。這些衝突增加了賴清德政府上任後，可能出現更多動盪和議會衝突。

2024年5月17日，立法院大亂鬥。（路透社）

英國《電訊報》稱台灣立法委員在就立院一系列改革展開激烈辯論時互相拳打腳踢、推擠。《BBC》一如往常的詩意，總是先從情境氛圍開始報導：立法院排列著兩排修剪整齊的園栽和樹木，通往那棟外觀莊嚴的白色建築，頂部懸掛著中華民國國旗。 但在內部，情況卻大不相同。

拳打腳踢、扯頭髮、丟寶特瓶和水球，或水杯潑到對立政黨立委的臉上都是常見的場景，汽笛和阻撓，或是大吼大叫，也被用做於對抗對手。

一些立委想方設法忍受混亂的場面。有些人摀住耳朵，有些人專注於滑手機，還有一些聰明的人在後面找到最舒適的沙發，並設法睡過這一切。

《BBC》稱，這些已成為台灣民主制度的正常組成部分，使得台灣成為是世界上「最有活力」（most vibrant）的民主制度之一，並且彙整了自2004年以來台灣數場代表性的立法院大戰，例如2004年10月的軍購案，當時立委國民黨女立委朱鳳芝，與民進黨立委陳宗義拿便當當武器，互扔，頓時排骨、飯菜滿天飛。