立法院會17日表決國會改革相關法案，立院外的青島東路上聚集大批民眾關心表決進度。（趙雙傑攝）

（曾薏蘋攝影）

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黑熊學院學生將在立法院前抗議。（讀者提供）

立法院周邊開始交通管制。 （曾薏蘋攝影）

太陽花重演？立法院場外人潮集結抗議 警方高度戒備｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송

【中天直播#LIVE】太陽花重演?議員號召黑熊學院 立院場外學生集結 警方戒備 20240517@CtiNews

立法院今日展開表決大戰挑燈夜戰，現場不少立委受傷，甚至有立委送往台大醫院，不過藍白聯手仍持續表決，拚國會改革法案三讀通過，今晚9點30分青年學生將在立法院前抗議，藍白違反程序正義，應立即停止院會實質審查；新北議員黃淑君號召集結黑熊學院學生來立院。據了解，立法院目前已經開始做部分交通管制。

民進黨立委林俊憲表示，大家知道嗎？藍白最後要推的版本細節到底是什麼？到現在除了那62個立委，沒有人清楚。因為藍白立委初次送進委員會的各種版本漏洞百出，但是在人數優勢下全條文「保留」，簡單講，就是不討論了，也不當場說到底要不要修改，放著不管直接進朝野協商。

林俊憲指出，所有法案，就在黃國昌和傅崐萁兩人的幾通電話下敲定細節，從頭黑箱到尾，然後想就這樣塞給2300萬人，你們同意嗎？哪來的「實質內容」可以討論？

林俊憲表示，既然一切正常手段都無法擋下兩人的野心，那就只能用非常手段來阻止。能不能擋下？他不知道，但至少民進黨要在歷史上留下紀錄，我們確實用盡一切力量反對過。

今晚9點30分青年學生將在立法院前抗議，藍白違反程序正義，應立即停止院會實質審查。據了解，有些年輕人說看到立院直播狀況才過來，不全部是黑熊學院。警察開始增派人力，並把側門圍起來，立法院目前已經開始做部分交通管制。