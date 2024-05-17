台北富邦勇士晉級季後賽的希望還沒結束！由於桃園璞園領航猿17日在延長賽出現兩次致命技術犯規，勇士先靠林志傑兩罰中1超前，接著洪楷傑兩罰俱中，幫助勇士92比89驚險擊敗領航猿，目前仍然保住一絲晉級希望，前提是18日攻城獅必須輸給夢想家，然後勇士19日再贏攻城獅至少5分才行。

領航猿雖在首節一度取得26比12領先優勢，卻在次節開始完全當機，被地主勇士打出10比0逆轉攻勢，幸好沃許本與盧峻翔幫助領航猿重新追上，甚至搶回領先，打完上半場，領航猿仍以52比51領先，沃許本半場16分，盧峻翔10分，勇士以簡廷兆11分最高。

下半場僵持不下的局面，終在比賽還剩3分41秒，靠著盧峻翔的三分球打破，可是強森也馬上回應三分球，塞瑟夫更在最後1分06秒放進超前兩分，可是盧峻翔最後57秒兩罰俱中，讓雙方打到讀秒階段變成84比84平手，隨後兩隊都沒建樹，比賽進入延長。

延長賽還剩2分03秒，盧峻翔拋進兩分，領航猿89比87領先，可是隨後林志傑上籃製造犯規，盧峻翔拿場邊毛巾怒拋被吹技術犯規，陳昱瑞也被吹技術犯規，讓強森先罰兩球追平，然後林志傑兩罰中1，勇士90比89超前，吳永盛隨後抄走盧峻翔的球，讓洪楷傑最後6.4秒兩罰俱中，