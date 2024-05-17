味全龍17日在天母迎戰富邦悍將，6局下先靠吉力吉撈・鞏冠陽春炮、本季第6轟助隊追平，7局下更是11人次猛攻換回7分，以8比1逆轉拿下2連勝，也斬斷悍將近期3連勝。

面對悍將先發左投陳仕朋，龍隊打線前5局只敲出2次零星安打，另獲得2次保送上壘，6局下2出局後吉力吉撈敲出中外野陽春炮追平比分，他也以6轟獨居全壘打榜第2，目前僅次統一獅林安可（9轟）。

7局下龍隊攻勢再起，劉基鴻、拿莫・伊漾、陳品捷、張祐銘連續4支安打超前，也把陳仕朋打退場。1出局後林孝程保送擠回該局第2分，李凱威、吉力吉撈、郭天信又是連續安打，龍隊單局猛攻超過一輪、攻下7分。

龍隊先發投手鋼龍此役控球不穩，6局投球中投出5次三振，但也有5次四壞球保送，好在都能及時回穩化解危機，最後僅因陽春炮失1分、無關勝敗。

總教練葉君璋表示，鋼龍其實賽前狀況還不錯，可能跟去年比起來這幾場沒有很穩定，所以給自己一些壓力，「有狀況時也會想比較多，好險最後他有把自己拉回來。」

鋼龍因為落枕錯過開季，直到本月5日才迎來本季初登板，而他3場先發出賽搭配的捕手都不同，葉總說：「也可能是因為3場捕手都不一樣，適應上需要一點時間，這一點我會在注意。」