美國高球名將舍夫勒17日清晨在PGA錦標賽第二回合開打前被捕。

世界排名第一的27歲美國高球名將舍夫勒（Scottie Scheffler）周五（17日）在肯塔基州路易維爾（Louisville）準備參加PGA錦標賽第二回合之前，駕車途經場外一處死亡車禍現場時並未聽從警方指示，直接越過警察設置的路障，甚至在警察上前制止時仍未停車。他當場遭到逮捕上銬送進警車。事發全程由體育新聞頻道ESPN記者目睹，震驚高球圈。

綜合ESPN、美國有線電視新聞網（CNN）周五報導，美國肯塔基州路易維爾大都會警察局說明，當天清晨5時左右，PGA錦標賽地點瓦爾哈拉高爾夫俱樂部（Valhalla Golf Club）前門附近發生死亡車禍，一輛接駁巴士撞上一名穿越馬路的成年男子，男子不幸死亡。

警方為了處理這起事故，在現場架起路障，任何車輛均不能擅自通過，交通暫告中斷。直擊現場的ESPN記者達林頓（Jeff Darlington）描述，開車途經現場的男子高球世界排名第一的舍夫勒卻沿著分隔島行駛企圖闖越。一名警察指示舍夫勒停車，舍夫勒並未聽從，而是繼續朝俱樂部門口行駛大約10到20碼。警察見狀一度抓著舍夫勒的車身一側，舍夫勒駕車轉入俱樂部門口時終於停車。

舍夫勒過了將近30秒才搖下車窗與警察交談，後來警察抓住舍夫勒的手臂、伸手進車內打開車門，直接把舍夫勒拉下車。警察把舍夫勒推向車身抵住上銬，這時舍夫勒轉頭朝著站在俱樂部門口直擊現場的達林頓說：「能不能幫個忙？」

美國高球名將舍夫勒17日因襲警等罪名遭警方逮捕後，路易維爾警方發布舍夫勒被捕的檔案照。（美聯社）

達林頓描述，現場的警察要求他後退，「請讓開，現在他要進牢裡去了，你什麼也幫不了的」，接著就把舍夫勒送進警車離場。舍夫勒與前述的死亡車禍無關。

法院記錄顯示，舍夫勒被控4項罪名，包括襲警、刑事毀損、危險駕駛、無視指揮交通警察指示，其中襲警屬於重罪，其餘均為輕罪。PGA第二回合賽事原計美東時間當天一早7時15分開打，後來延遲80分鐘開賽。路易維爾警方稍晚表示，舍夫勒已暫時獲釋。他原訂當天上午8時45分開球，後來延到10時08分。

舍夫勒在過去5場賽事之中贏了4場，包括今年4月的名人賽，氣勢正旺。