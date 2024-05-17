最新一期大樂透頭獎1.9億一注獨得。（圖／翻攝自台彩官網）

最新派彩結果顯示，本期（5／17）大樂透頭獎1注獨得，獎金為1億9742萬3717元，由台中市西區五權六街的「阿蓮一路發彩券行」開在；貳獎有4注中獎，每注也可得149萬270元。

台灣彩券大樂透第113000053期今（17）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為15、33、34、40、41、49，特別號27。

為吸引民眾一同購買樂透做公益，台彩日前宣布大樂透從5月21日起將加開「100組100萬元」，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。