蔡宗穎／台北報導

外交部長吳釗燮於17日接受「美聯社」（Associated Press）專訪。吳釗燮呼籲，面對中俄威權擴張，民主夥伴唯有團結一致，採取共同行動因應，以遏阻威權主義擴張野心，並警告中共日後可能也透過資訊戰、混和戰及認知戰等手段介入其他民主選舉。

吳釗燮表示，中、俄兩個威權國家合流已對民主世界構成重大威脅，2年前俄國恣意對烏克蘭發動戰爭，影響全球政經局勢持續至今，而中共近年在印太地區以軍事威嚇及經濟脅迫擴張勢力，也破壞區域安全與穩定，兩股威權勢力沆瀣一氣，相互支持。

吳釗燮強調，面對中俄在全球的威權擴張與侵略，民主夥伴唯有團結一致，採取共同行動因應，台灣也將持續深化與擴大和理念相近國家的合作，以遏阻威權主義擴張野心。

吳釗燮指出，中共惡意曲解聯合國大會第2758號決議，妄稱台灣議題為中共內政、台灣海峽為中共內海，意圖片面改變台海現狀。中共對台威嚇手段多元，且強度更甚以往，今年1月我國總統大選期間，即以資訊戰、混和戰及認知戰等手段介選，日後也可能以類似手法影響其他民主選舉，企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

吳釗燮提醒，中共野心不會止於台灣，正逐步擴及東海、南海，並跨越第一島鏈至整個太平洋，甚遠及印度洋、非洲，國際社會應當警惕並審慎應對。

吳釗燮表示，過去8年來在蔡英文總統領導下，台灣不僅是民主的成功故事，各國可靠的經貿夥伴，也是國際社會的良善力量，不吝向遭受疫情、戰火、天災的國家伸出援手，與威權中共形成強烈對比。台灣面對中共日益升高的威嚇，始終採取溫和理性、負責任的態度，不挑釁也不退縮，並持續強化自我防衛能力，爭取國際支持，以防止台海發生戰爭。

吳釗燮續指，總統當選人賴清德已多次公開表示，將延續目前的政策，致力維持台海和平現狀，並願意在對等、不預設前提的原則下，與中共展開和平對話。吳部長強調，七大工業國家集團（G7）、歐盟等各個國際峰會均強調「台海和平穩定攸關全球安全繁榮」，儼然已成為國際社會共識。

吳釗燮也說明，美國是台灣最重要的民主夥伴，雙方共享民主自由價值，自拜登政府上任以來，已13次宣布對台軍售，落實對台安全承諾；「台美21世紀貿易倡議」也正進行第2階段談判，顯示台美經貿關係不僅更加緊密，也讓民主陣營更瞭解台灣的重要性。

吳釗燮強調，支持台灣已是美國兩黨共識，因此不論今年美國大選結果為何，台美均將持續合作，深化夥伴關係。

吳釗燮於受訪最後朗讀德國牧師馬丁尼莫拉（Martin Niemöller）於1946年二戰時期的懺悔詩「沈默的代價」（First they came…），警示威權擴張已威脅全球，將影響民主國家的每一個人，呼籲民主夥伴團結共同對抗。