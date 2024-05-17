日本女藝人星野亞希擁有甜美外型加上超兇猛身材，拍攝許多性感寫真，當年也以「童顏巨乳」封號在台灣打開知名度。星野亞希在2011年選擇嫁給騎師三浦皇成，還生了小孩，為愛淡出演藝圈；不久前星野亞希開始經營社群，47歲的她依舊有一張娃娃臉，網友很震驚她小孩都12歲了。

星野亞希在結婚生小孩後，幾乎淡出螢光幕前，選擇在家相夫教子，13年間外界都很好奇她的近況，偶爾能從一些模特兒或藝人的社群看到她的身影；直到今年3月星野亞希開始認真經營社群，發現她的日常生活很愜意，她也總是打扮得美美的。

星野亞希47歲卻還是有一張娃娃臉，完全不像是有一個12歲女兒的狀態。（圖／摘自星野亞希Instagram）

近日星野亞希曬出與當雜誌時期的化妝師好友合照，參觀對方的工作室，綁著俏麗馬尾，身上穿了一套粉嫩色系的可愛連身裙，對著鏡子自拍，露出一雙纖細美腿，臉蛋完全看不出她的真實年紀，和昔日童顏沒太大差別。粉絲看到星野亞希現況都忍不住讚嘆，「47歲卻像20幾歲」、「怎麼能一輩子都這麼可愛」、「不敢相信她的小孩12歲了」。

過去星野亞希以H罩杯火辣身材聞名，但擁有出眾外貌的她，當年是綜藝節目《男女糾察隊》的固定班底，還總是不計形象做出爆笑表現，也讓她深受觀眾喜愛；不過星野亞希在當紅時期選擇嫁給小13歲老公三浦皇成，隔年生下女兒，為愛淡出演藝圈的她，卻在當媽後發生老公偷吃醜聞，但事發後她還是堅定表示，「離婚是永遠不會的事」。