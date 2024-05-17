去年藝人NONO（陳宣裕）被多名女子指控性侵、性騷，而10女提告其中3件北檢不起訴，7件轉士檢偵辦，今(17日)士檢偵結，陳宣裕其中5案被依妨害性自主等罪起訴，2案不起訴處分；對此，律師廖芳萱分析，若7項犯行屬實，恐遭判刑10以上，比性侵3女子的已服刑的藝人秦偉還要嚴重。

士林地檢署今(17)日偵結，認定7位被害者中有6人受害，而陳宣裕涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，另台北地檢署不起訴2案，台灣高檢署日前發回北檢續查，北檢因2名被害人要求，上月已向高檢署聲請移轉士檢偵辦。

據《壹蘋新聞網》報導，律師廖芳萱表示，強制性交罪刑度是3至10年，未遂罪可減輕，強制猥褻罪則是6個月以上5年以下，而陳宣裕涉犯強制性交3罪、強制性交未遂2罪、強制猥褻2罪，以一罪一罰原則，強制性交刑度恐累積至9年，外加其他罪行，判決結果恐是「10年以上刑期」，比性侵3女已服刑的藝人秦偉，被判應執行刑7年8月還關的久。

但廖芳萱也強調，目前案件在起訴階段，後續還需經過法院審理，還不知判決結果，而檢方提出的7項犯罪證據，法官是否皆採納，與陳宣裕有無和6位被害女達成和解，都將影響判決結果。

本案於去年6月間，1名女模上網爆料曾遭陳宣裕在車上強吻，陳宣裕回應「沒有印象」後，小紅老師不滿陳宣裕不承認、不道歉，代表被害人赴北檢提告。北檢去年8月指揮婦幼警察隊兵分3路搜索、傳喚陳宣裕，查扣手機及筆電，檢察官訊後諭令陳宣裕交保50萬元，並核發犯罪被害人保護命令，禁止陳宣裕騷擾、接觸被害人。事後有10人提告，檢察官曾經2度訊問陳宣裕，甚至勘驗其下體特徵。

去年12月，北檢偵結本案，認為有3名被害人指控罪證不足，不起訴陳宣裕，另7女提告部分因無管轄權，均移轉士林地檢署偵辦。

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