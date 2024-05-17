5月17日是聯合國第20次紀念「國際不再恐懼同性戀、雙性戀與跨性別日」（International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia，IDAHOTB）。今年的主題是「不讓任何人落後：人人享有平等、自由和正義」。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這個主題提醒人們有義務尊重每一個人的人權和尊嚴，並建立人人享有尊重、尊嚴和人權的世界。

古特瑞斯在致詞中讚揚男女同性戀、雙性戀、跨性別、非二元性別和間性者（intersex，別稱雙性人）等性少數群體，為爭取禁止歧視和確保平等的無畏付出。

截至2023年底，已有超過100個國家採取積極措施，保障性少數族群的權利。35個聯合國會員國的法律改革為同性伴侶提供完全的婚姻平權，另有43個會員國禁止基於性傾向、性別認同或性特質的歧視。

同時，古特瑞斯也對某些事態的快速發展表示擔憂。他表示：「新的法律正在將舊有的偏執實體化，並利用恐懼煽動仇恨」他強調，同性關係有罪化的風潮必須終止，而針對性少數群體的暴力、歧視和有害做法同樣必須結束。

週四，60多位聯合國獨立人權專家發表共同聲明，表達了對性少數現狀的擔憂。專家指出，限制基本言論自由、和平集會和結社自由的法律和政策層出不窮，不容忍和偏見帶來了更多的敵意言論。這些都限制了人們公開表達身份，助長了暴力和歧視行為不受懲罰的環境。

專家呼籲各國維護所有群體的基本人權，消除歧視和暴力的根源。包括工商企業在內的所有組織仍有許多任務必須完成，以確保結束基於性取向和性別認同的暴力和歧視。

世界衛生組織（WHO）於1990年5月17日將同性戀從國際疾病與相關健康問題統計分類中刪除，當天便成為性少數群體的主要紀念日之一。

國際不再恐同日的創始人成立了IDAHO委員會，2009年大會正式納入反對跨性別恐懼，2015年納入反制雙性戀恐懼症，並將官網改名為：國際不再恐懼同性戀、跨性別與雙性戀日。