湖口波羅汶磚窯場八卦窯遭到不明人士破壞，有窯室的窯頂也被敲破。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣文化局接獲通報後，將列冊追蹤的八卦窯列為暫定古蹟並公告。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

湖口波羅汶磚窯廠八卦窯去年經地方文史工作者申請文資身分，文化局列冊追蹤處理，但17日傳出八卦窯竟遭不明人士破壞，所有窯門疑似遭怪手摧毀，部分窯頂也損壞，文史工作者緊急通報文化局，列為為暫定古蹟並現場公告，同時也向警方報案追緝凶手。

去年因生命園區議題而受到重視的湖口磚窯廠八卦窯，因當地1960年代磚瓦窯廠產業興盛，隨時代變遷，目前僅餘3處磚瓦窯廠遺跡依然保留完整，其中舊名波羅汶磚窯廠八卦窯內部結構罕見，地方文史工作者向文化局申請文資身分，最後敲定列冊追蹤，並委託文化調查公司與大學合作，針對八卦窯座3D測繪工作。

未料測繪工作還未完成，17日有志工例行巡視，發現八卦窯竟遭人蓄意破壞。志工指出，八卦窯的至少10個磚門遭大面積破壞，4個窯室中最壯觀的窯頂被敲得嚴重，志工們隨即通知磚窯場所有人到派出所報案。

文化局接獲通報後，也前往現勘，並依暫定古蹟條件程序辦法規定，將具有文化資產價值建築物，在未進入審議程序前，若碰到緊急狀況時，將之列為暫定古蹟，並於現場貼告示公告。

志工們根據鄰近廠家說法，推敲上周即有怪手到八卦窯附近開闢小路，並疑似於16日中午再次前往八卦窯破壞，目前已通知窯主，並在志工陪同下去湖鏡派出所報案。