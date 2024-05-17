🔴【LIVE直播】立院今闖關國會改革 韓國瑜主持表決大戰｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송 @ChinaTimes

國會改革案17日在立法院會進行表決，但藍綠白一早就直接肢體對決，大小衝突不斷，多位立委送醫。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨17日表決一路輸到底，民進黨8年完全執政，換來今天這樣的結局，對即將就職的新總統賴清德及其執政團隊而言，無異是一記當頭棒喝；而對即將卸任的總統蔡英文而言，更是臉上無光。

游盈隆17日在臉書貼文表示，立法院爆發嚴重肢體衝突，規模雖還不到民進黨總召柯建銘預告的「史上最大衝突」，但已足夠被CNN報導。台灣民主如果以這種畫面呈現世人眼前，無疑是很丟臉的事。

游盈隆接著點出，三黨立委17日被甲級動員，鬥得很起勁，過程卻很醜陋。因為衝突不斷，多位立委受傷送醫，再加上在野黨運用多數的優勢，以「停止討論」避免執政黨的「冗長發言」，在無法充分討論下，立法品質必然粗糙不堪，遑論深思熟慮的審議式民主。

游盈隆指出，民進黨表決一路輸到底，和過去8年輕鬆舒適的日子截然不同。民進黨51席立委被徹底羞辱和殲滅，心情如何可想而知。更糟糕的是，這只是開始，未來有的是苦日子。但這是黨的選擇，黨選擇一條最崎嶇、最艱困的道路，要怪誰呢？

游盈隆甚至ˋ認為，如果今天只是表決輸，但贏了論述和民意，那還有話說。但眼前的事實是，表決確定是輸了，論述與民意也沒有贏。未來還可能更糟，如果黨領導核心沒有深切的檢討與反省。

游盈隆感嘆，民進黨8年完全執政，換來今天這樣的結局，對即將就職的新總統賴清德及其執政團隊而言，無異是一記當頭棒喝，未來肯定有無數嚴峻的挑戰與考驗。而對即將卸任的總統蔡英文而言，更是臉上無光，因為再一次狠狠的提醒，她的8年完全執政並不光輝燦爛。