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位於埃及首都開羅以西的吉薩金字塔群遺址，一直是國際考古界熱衷研究的區域。日本與埃及合組的考古團隊最近發現一個位於地表之下約2公尺的「L形」異常結構，經由探測資訊研判，很可能屬於一座建造於4500年前的未知古墓。

綜合美國《新聞周刊》、英國《每日郵報》本周報導，東日本國際大學、日本東北大學、埃及國家天文暨地球物理研究所的專家組成團隊，利用「透地雷達」（ground-penetrating radar，GPR）與「地電阻剖面影像法」（electrical resistivity tomography，ERT）兩種探測地表之下結構的技術，在吉薩金字塔群西區遺址附近觀察到一處神祕的L型地下結構。團隊認為這是「非常重要」的發現，代表地底下很可能存在前人未知的大型古代遺跡。

這一區埋葬的都是古埃及王室成員與高階官員，位於俗稱「大金字塔」（Great Pyramid）的古夫金字塔（Khufu）西側，石室墳墓密集。石室墳墓設置於地下，具有平頂，結構為長方形，以石灰石或泥磚建造，附有一道垂直通道連接地下墓室。

Curious L-Shaped Structure Found near Giza Pyramids is 4,500-Years-Old



An international team of archaeologists has stumbled upon a mysterious L-shaped structure buried within a cemetery adjacent to the Great Pyramid of Khufu in Giza. https://t.co/RZrJrMDaTE — Science Academy (@Academ18Academy) May 13, 2024

研究報告指出，古埃及這種石室墳墓（mastaba，原意為「長方形」）遺址大多都埋在沙漠底下，在地表的考古人員難以定位，GPR與ERT就成了定位工具。吉薩金字塔群西區有一處平地，布滿夯實的沙子，沒有任何建物，且迄今並無挖掘作業。團隊在此處探索獲得的數據顯示空地下方有「異常」結構，位於地下6.5呎（約198公分）處，呈L形，長寬各為33呎（10公尺）、49呎（15公尺），裡面滿是沙子，研究人員研判可能是石室落成後回填沙子所致。

這個L形石室底下還有另一個更深層的墓室，位於地下16呎（4.9公尺）至33呎深處，面積約33呎見方，建材可能是沙子與礫石混合而成，甚至可能有穿透的縫隙。這個比較深的石室很可能是一處未知的石室墳墓，或許是某個菁英階級人物的墓穴，身分仍待研究。學者推測，上方的L形石室是通往這個深層墓穴的入口。

東北大學東北亞研究中心教授佐藤源之說，研究團隊確信這次發現的結構並非自然形成，因為「形狀太尖銳」，盼能儘速開挖作業以確認用途。這項發現已於本月5日發表於期刊《考古展望》（Archaeological Prospection）。