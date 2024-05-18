韓籍啦啦隊女神李多慧因甜美外型及精湛舞技，深受粉絲喜愛，在台灣也累積超高人氣，而經常台韓兩地奔波的她，17日在拍攝韓文教學影片中透露，日前已完成搬家，將正式定居台灣，對此，李多慧經紀人也證實了。

李多慧除了平時的啦啦隊事務，自己也經營Youtube頻道，先前還宣布開設韓文教學課程，而她17日在課程的宣傳影片中透露，從去（2023）年7月開始，就有想搬來台灣的想法，一直到最近這個念頭越來越強烈，「所以迅速地處理好一切，昨天就搬完了」。

李多慧新家內裝曝光。（圖／Youtube 生鮮時書）

李多慧新家內裝曝光。（圖／Youtube 生鮮時書）

李多慧接著表示，自己住的地方在球場附近，她覺得這樣很棒，「家離球場很近，附近又有很多好吃的店，我覺得這地方選的好」，顯見她對新家相當滿意，從釋出的照片中可以發現，新家大概是1房1廳的格局，家中布置也比較簡單，但屋內粉白色的色調，非常符合她的風格，期待她未來有更多開箱新家的影片。

對此，根據《鏡周刊》報導，李多慧在台經紀人也回應，證實李多慧正式定居台灣，並把事業重心放在台灣，成為台鋼雄鷹「WING STARS」成員安芝儇後，第2位在台定居的韓籍啦啦隊女神。