匈牙利一名高級官員週五（17日）表示，匈牙利將鼓勵其他歐盟成員國採納類似喬治亞「外國代理人法」的法案。當前該法案在喬治亞首都引發了前所未有的示威浪潮，並遭到西方國家廣泛譴責，包括來自歐盟的譴責，而匈牙利執政黨則逆風而行，鼓勵歐盟國家也應該引進。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的政治主任巴拉茲・奧班（Balazs Orban，兩人非親屬）在社群媒體X上，支持這項立法。他寫道：

Our intention is not to veto #Georgia’s Law on the Transparency of Foreign Influence, but to encourage the introduction of similar laws across the EU!



Protecting one’s #sovereignty from unwanted foreign interference is not a threat but a precondition for democracy—this is what… — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) May 17, 2024

「我們的意圖不是為了否決喬治亞的《外國影響力透明法》（Foreign Influence Transparency ），而是鼓勵在歐盟範圍內引入類似的法律！」

「保護國家主權，免受不必要的外國干涉不是威脅，而是民主政治的前提，而這正是這部法律的宗旨，與其譴責它，歐盟或許應該效仿其領導。」

喬治亞推動的新法，要求非政府組織（NGO）和媒體機構，如果接受超過20%的資金來自國外，那就必須註冊為「追求外國勢力利益的機構」。

批評者則認為，這部法律類似於俄羅斯用來鎮壓異議份子的立法，象徵著喬治亞近年來逐漸靠近莫斯科的軌道。

匈牙利是唯一在俄羅斯入侵烏克蘭後仍與克里姆林宮保持密切關係的歐盟國家，也是喬治亞當局的堅定盟友。布達佩斯反對歐盟譴責喬治亞通過這項法案並敦促第比利斯（喬治亞首都）改弦易轍的決議。

該聲明最終由歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和歐盟執委會其餘成員簽署並發表。聲明指出：「這部法律的通過對喬治亞前往歐盟道路上的進展產生了負面影響。我們敦促喬治亞當局撤回該法案。」

匈牙利因去年通過的一系列法律面臨歐盟的侵權程序。匈牙利執政黨表示，這些法律旨在「保護國家主權」並限制外國影響。該法律將外國資金定為犯罪，並設立了一個具有廣泛調查權的主權保護辦公室。