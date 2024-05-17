去年藝人NONO（陳宣裕）遭多名女子指控性侵、性騷，今(17)日士林地檢署偵結，陳宣裕其中5案被依妨害性自主等罪起訴，2案不起訴處分；而起訴書也記載，陳宣裕曾透過臉書的「共同好友」功能，將一位女子約出來吃飯，並且去購物後再載至內湖住處，不料，期間他竟命令女子去洗澡，他看著女子無動作竟從後方性侵得逞。

士林地檢署今(17)日偵結，認定7位被害者中有6人受害，而陳宣裕涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，另台北地檢署不起訴2案，台灣高檢署日前發回北檢續查，北檢因2名被害人要求，上月已向高檢署聲請移轉士檢偵辦。

據起訴書記載，2010年年5月，陳宣裕透過臉書的共同好友功能，認識一名被害女子，不僅邀約出門吃飯，還開車購物後開至內湖住家，後來，他便要女子上樓去洗澡，而女子當場嚇傻無動作，不料，就遭他從後方拉下褲子、內褲，並且以高壯身材，不顧女子反抗性侵得逞。

本案於去年6月間，1名女模上網爆料曾遭陳宣裕在車上強吻，陳宣裕回應「沒有印象」後，小紅老師不滿陳宣裕不承認、不道歉，代表被害人赴北檢提告。北檢去年8月指揮婦幼警察隊兵分3路搜索、傳喚陳宣裕，查扣手機及筆電，檢察官訊後諭令陳宣裕交保50萬元，並核發犯罪被害人保護命令，禁止陳宣裕騷擾、接觸被害人。事後有10人提告，檢察官曾經2度訊問陳宣裕，甚至勘驗其下體特徵。

去年12月，北檢偵結本案，認為有3名被害人指控罪證不足，不起訴陳宣裕，另7女提告部分因無管轄權，均移轉士林地檢署偵辦。

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