立法院17日院會表決大戰衝突，民進黨立委沈伯洋摔落主席台，隨後送醫。（姚志平攝）

立法院會17日表決國會改革相關法案，民進黨立院黨團試著衝破國民黨人群佔領主席台，民進黨立委郭國文（白衣者）強行爬過人群準備佔領主席台時，不慎摔落。（趙雙傑攝）

主席台肉搏！沈伯洋重摔「頭著地」 藍綠5立委送醫！​⁠@ChinaTimes

為力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17日）皆甲動，立法院上演一場混亂大戰，藍綠立委攻防不斷，爆發肢體衝突。總共有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、莊瑞雄、邱志偉、郭國文以及國民黨立委吳宗憲送醫。據了解，國民黨立委吳宗憲被打傷，肋骨受傷。

晚間19時左右，再爆發新一波衝撞，民進黨立委企圖從主席台後方大門衝進主席台，綠委沈伯洋從眾人頭上爬過去，但被摔下主席台；綠委郭國文趁機爬上主席台，也從主席台摔下。總共有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、莊瑞雄、邱志偉、郭國文以及國民黨立委吳宗憲送醫。

晚間19時，根據救護單位第一時間表示，受傷立委分別是：沈伯洋、男性41歲，意識清醒，頭部紅腫。鍾佳濱、男性59歲，意識清醒，肢體疼痛，外觀無明顯外傷。邱志偉，男性51歲，意識清醒，肢體疼痛，外觀無明顯外傷。送往臺大醫院。邱志偉經台大醫院診斷頭部外傷、腦震盪、頸部受傷。

民進黨發言人吳崢在臉書指出，鍾佳濱委員，肋骨受傷。莊瑞雄委員，胸口絞痛、無法站立，當下血壓高達200。沈伯洋委員，頭部墜地，疑似腦震盪，需做MRI結果尚未出爐。邱志偉委員，MRI結果輕微腦震盪。郭國文經診斷後，確定尾椎骨折，目前不用開刀但需要追蹤治療，醫生也建議委員多休息，但不能久坐。

而根據羅智強在立法院場內直播表示，國民黨立委吳宗憲被打傷，肋骨受傷。