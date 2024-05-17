為力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17日）皆甲動，立法院上演一場混亂大戰，藍綠立委攻防不斷，爆發肢體衝突。總共有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、莊瑞雄、邱志偉、郭國文以及國民黨立委吳宗憲送醫。據了解，國民黨立委吳宗憲被打傷，肋骨受傷。
晚間19時左右，再爆發新一波衝撞，民進黨立委企圖從主席台後方大門衝進主席台，綠委沈伯洋從眾人頭上爬過去，但被摔下主席台；綠委郭國文趁機爬上主席台，也從主席台摔下。總共有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、莊瑞雄、邱志偉、郭國文以及國民黨立委吳宗憲送醫。
晚間19時，根據救護單位第一時間表示，受傷立委分別是：沈伯洋、男性41歲，意識清醒，頭部紅腫。鍾佳濱、男性59歲，意識清醒，肢體疼痛，外觀無明顯外傷。邱志偉，男性51歲，意識清醒，肢體疼痛，外觀無明顯外傷。送往臺大醫院。邱志偉經台大醫院診斷頭部外傷、腦震盪、頸部受傷。
民進黨發言人吳崢在臉書指出，鍾佳濱委員，肋骨受傷。莊瑞雄委員，胸口絞痛、無法站立，當下血壓高達200。沈伯洋委員，頭部墜地，疑似腦震盪，需做MRI結果尚未出爐。邱志偉委員，MRI結果輕微腦震盪。郭國文經診斷後，確定尾椎骨折，目前不用開刀但需要追蹤治療，醫生也建議委員多休息，但不能久坐。
而根據羅智強在立法院場內直播表示，國民黨立委吳宗憲被打傷，肋骨受傷。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。