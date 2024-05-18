「HBD」創辦人夏筠婷，因為有著魔鬼身材而獲得「美女CEO」的稱號，她常透過短影音行銷自己，IG坐擁98.1萬粉絲，號稱身價上億。近日，網路瘋傳疑似她的性愛影片外流，她又氣又無奈直指「會害死一個女生」，同時也發出聲明委請律師蒐證提告。

夏筠婷在IG寫下自己的心情，「大家抱歉，不好意思，這樣的情況真的不是我可以控制的，日後一定也還有機會再發生，今天浪費了大家很多時間來關心我的日常，像這樣的訊息，恐嚇取財、不實指控、惡意造謠、謾罵訊息，幾乎天天上演，近幾周內我也才剛去報案處理類似案件。」她也強調一直以告訴自己，做自媒體就必須承擔相對高的網路輿論，「這種威脅和騷擾事件層出不窮，而我能做的只有努力調適自己的心態，目前的我也正在努力消化。」

夏筠婷坦言自己鼓起勇氣發聲也才知道，像這樣的事情不只發生在她身上，更多女生是因為這樣類似的狀況，而一直深陷其中走不出陰影，甚至要藉由專業醫療才有辦法入眠，我心疼她們，也心疼此時此刻的自己，我認為沒有一個女生，可以被這樣對待。

夏筠婷痛訴遭「AI換臉性愛片」在網路流傳。（圖／摘自 hsia.vv IG）

夏筠婷從16日一整天收到許多網友私訊截圖，她才發現原來自己被「AI換臉」技術製作性愛片，此影片目前已在網路上流傳，她在IG表達自己的心情，「這幾天工作都很滿，訊息無法一直回覆。大家不用再關心我了，你們比我還緊張，我很常收到這樣的影片、照片，AI後還跟我勒索新台幣。這我也不知道需要解釋啥，除了生S（死），好好過日子就好」、「感謝各位大神人幫忙，希望不要再有人受害了，這種事真的太多了」。

夏筠婷連PO多個限時動態，指出大多都是來自網友截圖的散布內容，她也有感而發「最難過的是，看到很多女生一樣受害卻無力處理，目前努力撐住，你很有可能會害死一個女生，成為最大的加害者。」

爆乳CEO網紅夏筠婷，外貌姣好事業有成，擁有大批粉絲。（圖／摘自 hsia.vv IG）

她同時也貼出律師聲明書，「外流的影片涉及性隱私內容，不論是製作、散布等都已觸法，且這支影片已經對夏筠婷的事業造成傷害」，「夏筠婷女士對於惡意散布上開影片之行為深惡痛絕，且為免類似事件再次發生造成他人傷害，故對於本次事件決不寬貸。」她也感謝這次所有的正義使者，以及律師團隊等專業人士，期盼能快速處理此事。