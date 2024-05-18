台灣天氣潮濕，調味料、奶粉及麵粉等食品放久了容易受潮結塊。網路上曾有網友大方分享，只要丟入「大塊棉花糖」後，效果有如乾燥劑般，能夠有效防潮減少粉類結塊。甚至在可可粉見底時，還能連同棉花糖一起丟入沖泡，完全不浪費。毒物專家招名威對此表示「不建議」民眾以棉花糖吸收濕氣，容易引發細菌汙染或滋生，吸潮之後「拿來吃」的後果更是難以想像。

過去曾有女網友在網路臉書社團大方分享食品防潮絕技，表示將棉花糖整顆放入可可粉、奶粉或麵粉的容器內，就能當做乾燥劑，有效防止粉類食品結塊。快吃玩時，可以連同棉花糖一起吃掉，完全不會浪費。

然而據《ETtoday健康雲》報導，毒物專家、中原大學生物科技系副教授招名威指出，不建議用棉花糖來吸收濕氣，畢竟棉花糖成分中含有糖，水分吸入後可能導致細菌的汙染或滋生，最後若還把它一起吃下肚，會產生什麼問題實在難以想像。

至於食物受潮結塊還能不能吃？招名威說明，食物受潮有分「時間長短」，如果處於受潮初期，嚴格說起來還是可以吃，畢竟細菌或黴菌可能滋生程度還不高；但若受潮時間已歷經許久，就不建議繼續食用。如果民眾難以判斷受潮時間長短，他一律建議「只要結塊」就別再吃了！

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