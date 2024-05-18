25歲大陸新生代女神趙露思清新可愛的顏值，被封為「甜寵專業戶」，近年出演出的多部戲劇《偷偷藏不住》、《神隱》等，都成為熱劇，躍升新陸劇女神。身為VERSACE品牌代言人，日前她身穿禮服出席活動，有粉絲舉著巨型鑽戒向趙露思「求婚」，她寵粉反應曝光。

趙露思身為VERSACE代言人後，疑似因該品牌偏愛煙燻妝造型，趙露思經常帶著濃厚煙熏妝拍攝形象照、出席品牌活動，與她以往甜妹形象不同的造型屢屢引發網友批評。近日趙露思現身VERSACE成都活動，疑似參考了外界聲音，眼妝不再是烏黑煙燻妝感，用根根分明的睫毛搭配上揚勾人眼線，低馬尾造型搭配淺粉色單肩洋裝，展現成熟性感魅力卻又不會太厚重。

活動當天，有女粉絲特別帶著超大鑽戒到場和趙露思「求婚」笑問：「能不能嫁給我？」，趙露思當場露出驚訝表情，睜大雙眼，走向粉絲將整隻手套入巨型手環鑽戒中，隨後趙露思離去前還特別做出超萌搞怪表情，寵粉舉動得到現場歡呼，影片在網上瘋傳令其他粉絲見了直呼超羨慕。