南韓人氣女團IVE成員張員瑛擁有173公分的高挑身材、出眾美貌，以及超齡表情管理能力，讓她從穿搭到妝容都成為大家所追隨的焦點，且舉手投足都能引發話題。然而，日前韓國論壇上流傳她童年時期的照片，讓粉絲看了驚呼「不愧是天生偶像！」

南韓知名論壇pann近期瘋傳張員瑛的童年照，可見她留著齊瀏海、長髮，身穿綠色洋裝，牽著小狗對鏡頭微笑，另一張則穿著白色洋裝雙手抱胸表情銳利。值得注意的是，當時的她五官及身材比例都明顯比同齡孩子更有優勢，且兩張照片中POSE跟表情十分到位，讓網友紛紛稱讚她，是天生下來要當愛豆的人。

張員瑛的童年照曝光後，被讚是天生偶像。（圖／擷取自南韓論壇pann）

然而，張員瑛日前在日本民調行銷單位「AppBrew」的調查中，被選為「最想變成這張臉」的冠軍，而受訪的民眾都忍不住讚嘆「她一切都散發着女神般的美麗光彩」、「還有點娃娃臉，給人一種嬌俏又可愛的感覺！」

張員瑛在日本民調行銷單位「AppBrew」的調查中，被選為「最想變成這張臉」的冠軍。（圖／擷取自IVE官方推特）

事實上，張員瑛13歲那年參加選秀節目《PRODUCE 48》，最終以第一名出道，成為限定團體IZ*ONE的一員；該團體解散後，她回歸原本的經紀公司再度以團體IVE重新出發，在初次亮相後，不僅被視為偶像界的黑馬及名副其實的「怪物新人」，所推出的單曲專輯《ELEVEN》更刷新了南韓女子組合出道專輯的首週銷量紀錄，之後每每發行新曲都能橫掃各大音樂節目排行榜。