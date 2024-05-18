日前，梅賽德斯-賓士集團（Mercedes-Benz）公開反對針對大陸實施貿易限制，並強調大陸是賓士集團重要的市場。此事突顯大陸與賓士的密切關係，雖然曾引發質疑，但從數據面來看，大陸是賓士最大的單一市場，每年貢獻36.67%的銷量，確實需要打好關係。

大陸汽車市場競爭尤其激烈，許多新能源車廠或本土車廠都將賓士視為對標的對手，甚至喊話要挑戰賓士，在如此龐大的壓力之下，賓士去年銷售量還能維持成長，除了本身的「奢侈品」形象做出市場區別之外，賓士與大陸之間的友好關係也催化銷售成長。

■大陸為賓士單一最大市場

翻開賓士公開的前十大股東名單，北京汽車集團持股9.98%位居第一大股東，吉利汽車總裁吉利李書福以9.69%緊追在後，合計中資持有賓士近2成的股權，甚至是前兩大股東。

此事雖幫助賓士在大陸市場順利發展，但在歐洲卻面臨質疑，早在2022年，賓士總部所在地Baden-Wuerttemberg邦總理Winfried Kretschmann就曾直白表示，我們不會允許賓士落入中國手中，不會再犯一次同樣的錯誤。即2016年德國機器人大廠Kuka遭大陸廠商收購。

或許這段話也是對所有德國人喊話，因為賓士股權結構中有超過7成是散戶持有。面對外界質疑，賓士集團執行長康松林（Ola Källenius）老神在在，強調賓士與投資人保持非常良好的關係。

就算歐盟多次呼籲賓士降低單一市場佔比過大的狀況，但賓士的立場並沒有改變，康松林甚至曾經提到，就算大陸武力犯台，賓士要跟大陸脫鉤是非常困難的，而且很不實際，狀況與俄羅斯完全不同。

賓士執行長Ola Källenius立場親中，強調很難跟大陸市場脫鉤。（圖／路透社）

■賓士轉型仍有挑戰

即使包含賓士、BMW及奧迪在內的BBA品牌仍是大陸市場的佼佼者，但背後仍有隱憂，賓士該如何穩健轉型，從領先的燃油車領域跨足新能源，尤其大陸新能源車產業在政府補助下早已風生水起。

針對此議題，北京賓士表示，當下和未來一段時間內，依然是多種驅動方式並行，試圖滿足大陸客戶的實際需求，以燃油、純電、混合動力等方式滿足市場，擁有足夠產品實力因應市場變化。

賓士與許多傳統車廠電動化轉型遇到的問題相似，銷售不振、生產不順及歐盟針對碳排放祭出高額罰款等都是主要原因，但賓士也加強電池自主化生產的投資，希望能掌握關鍵技術，降低受供應鏈影響的程度，還期待追求技術領先。