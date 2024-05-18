兩性專家欣西亞，常在社群平台暢談兩性、性愛等話題，並解決網友房事的疑難雜症，被封為「性愛教官」，常分享私下夫妻日常的她，近來上節目透露就醫被診斷出「疥瘡」，為了防止沒有任何症狀的老公病發，要求他先拿藥塗抹全身，沒想到下體卻像火燒般疼痛，最後才發現竟是誤診，讓欣西亞是哭笑不得。

欣西亞在節目《新聞挖挖哇》透露發現皮膚起了疹子，甚至還有些紅腫，一度覺得可能只是濕疹，仍決定就醫求個心安，沒想到醫生診斷後判定是「疥瘡」，接著指出這種疾病由疥蟲當媒介，並在人體皮膚下產卵，導致人體出現不適症狀，要求欣西亞除了把家中床單及衣服用沸水消毒，同住家人更要全身抹藥，才有辦法徹底消滅。

欣西亞返家告訴老公後，老公難以置信表示：「家裡怎麼可能會有蟲」，加上醫生沒有採樣皮膚檢體做檢查，讓他對於診斷結果存有疑惑，不過欣西亞還是堅持要老公擦藥至少一星期，沒想到擦到一半時，老公下體突然出現像火燒般的疼痛感，要衝到浴室沖水時，還立刻被他制止，在於藥被沖掉就沒有效果，直到擦了三天後，老公實在痛到受不了了，便要求欣西亞轉診到大醫院做檢查。

沒想到大醫院醫生一看症狀，就直接告訴夫妻倆是濕疹，讓老公氣到表示：「好了吧，你讓我的下體燒了3天，根本不是什麼疥蟲，就只是濕疹而已，還這樣害到我」，結果曝光後，竟是醫生誤診，讓主持人來賓及來賓全都笑翻。