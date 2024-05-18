別忘了刷存摺！其中國民年金保險生育給付將在5/2、5/9、5/16、5/23、5/30入帳，中時小編整理補助金額、申請資格、申請方式分享給大家。

根據勞保局網站，國保生育給付補助金額的給付標準，是按國民年金月投保金額（目前19761元）一次發給2個月生育給付。分娩或早產為雙生以上者，按比例增給；即雙胞胎給付4個月、3胞胎給付6個月，以此類推。

申請資格方面，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金的生育給付。此外，國保被保險人如於加保有效期間懷孕，於退保後1年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，仍得依規定請領生育給付，並自函釋發文之日起5年內追溯發給。

生育給付的申請方式則有下述4種，擇一辦理即可：

（一） 向戶政事務所辦理子女出生登記時，同時申請：

被保險人僅須備妥本人之國內金融機構或郵局存簿帳戶資料，透過戶政事務所通報申請（按：請確認戶政事務所人員列印之「戶政事務所通報申請勞保/國保生育給付跨機關服務申請書」，無誤後簽名或蓋章）。

被保險人如因故無法親自辦理，應填妥委託書後交由受託人代為申請（按：受託人應出具委託人及受託人雙方附有照片之身分證明文件正本，供戶政事務所人員查核身分）。

（二） 於戶政司全球資訊網線上辦理出生登記時，也可同時申請生育給付(線上申辦網址)。

（三） 網路申請：以自然人憑證（需插卡，請備妥讀卡機）、行動自然人憑證或虛擬勞保憑證（需先使用自然人憑證申辦）可登入「勞工保險局e化服務-個人」，依畫面指示操作申請，不受勞保局上、下班時間之限制。

（四） 紙本郵寄或親送勞保局:

應備書件如下(毋須檢附戶籍謄本)：

(1) 填妥「國民年金生育給付申請書及給付收據」各項資料，並在指定欄位黏貼好匯款帳戶之存簿封面影本（按：要有戶名及帳號，且限本人之國內金融機構帳戶，勿使用公司戶、外匯或黃金存摺帳戶）。

(2) 嬰兒出生證明書（已辦理出生登記者免附）。

(3) 如果是早產或死產者，應檢附醫療院所或領有執業執照之醫師、助產人員所出具之證明書（按：需載明產婦之姓名、出生年月日及國民身分證統一編號等基本資料，以及早產或死產日期、胎兒妊娠週數或嬰兒體重或最終月經日期等）。

(4) 在有效期間懷孕，於保險效力停止後1年內因同一懷孕事故而在國外分娩或早產者，應另檢附因該次懷孕事故曾在我國醫院或診所就診之診斷證明書；如提供我國診斷證明書有困難者，得檢附在國外醫院或診所就診之相關證明文件（前述證明文件均須載有就診日期及懷孕週數或最終月經日期）

(5) 持國外出生證明書者，除應檢附被保險人護照影本外，並應經下列單位驗證：

A. 於國外製作者，應經我國駐外使領館、代表處或辦事處驗證；其在國內由外國駐臺使領館或授權機構製作者，應經外交部複驗。

B. 於大陸地區製作者，應經大陸公證處公證及我國海峽交流基金會驗證。

C. 於香港或澳門製作者，應經我國駐香港或澳門之台北經濟文化辦事處驗證。

（按：證明文件為外文者，並應檢附經上述單位驗證或國內公證人認證之中文譯本）。

（已辦理出生登記者，得免附上述之證明文件）。

申請書件請以掛號郵寄到勞動部勞工保險局國民年金組（100023台北市中正區濟南路二段42號）或送交到勞保局各地辦事處。