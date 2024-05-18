很多人在職場打拚，繳了一輩子的勞保，就是希望退休後，能夠領到更多退休金，其實參考平均壽命，來估算月領的請領年紀，男女大不同，理財專家試算出男性63歲、女性67歲是開始請領勞保的黃金年齡，只要挑對年紀就可多領70多萬元。

勞保局規定，年滿60歲，保險年資合計滿15年，就可請領勞保年金，不過，依現行法規，勞保的請領法定年齡逐年調升，今年已經調高至64歲，51年次勞工到了2026年將調高至65歲。

勞保年金的月領計算公式為，最高60個月平均投保薪資ｘ投保年資ｘ所得替代率（1.55％），未達法定65歲請領年齡，每提前1年就減少4％給付金額，最多提前5年（60歲），減給20%；反之，想晚一點領的話，每延後1年就增加4％給付金額，最多展延5年（70歲），可以多拿20％給付金額。

Youtube頻道《艾倫的理財研究室》影片中指出，想要算出請領勞保的最佳年齡，應將勞工退休後能活多久列入考量，並以內政部所統計的平均餘命做參考。

艾倫說明，內政部公布111年最新統計顯示，男性平均壽命76.63歲，以平均最高投保薪資45800元做試算，63歲開始月領24818元最划算，累計到76.63歲時可領到近406萬元，比60歲領多了近10萬元，甚至比70歲領，還多領100萬。

而女性平均壽命為83.28歲，在同樣以平均最高投保薪條件下，女性67歲開始月領32201元，預估到83.28歲時，總共領到629萬元，比60歲領反而多了70幾萬元，也比70歲領，多領約20萬元。

不過，艾倫也表示，以上參考平均餘命的計算方式，對三種人可能不適合：

1 】認為自己活不久或活太久

若是勞工認為自己的壽命與平均餘命差距很多，則列為特殊個案，建議另行規畫。

2】認為勞保會破產，不想持續繳勞保

若是勞保破產，台灣經濟也沒救了，應該思考如何移民。

3】堅持越早領越好，不在意請領的CP值

用平均餘命算出請領年金的黃金年齡，是理性的計算方式，堅持提早領年金的人就略過。