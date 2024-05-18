男子阿國（化名）在2022年10月某日下午，在自家經營的露營區，找女童小萱（化名）一起觀看在狗籠內的汪星人，竟色慾薰心，將手伸進小萱衣物內，撫摸她的下體及胸部，阿國一審依強制猥褻罪判刑3年5月，另外，小萱因阿國的不法侵害，導致精神痛苦不堪，民事部分請求賠償150萬元。

法院審理，阿國表示，對於刑案所認定事實均不爭，雖然迄今未曾達成和解協議，但他已於2022年10月8日先給付部分損害賠償金10萬元。

法官考量，案發時小萱未滿7歲，發展尚未成熟，不具性自主決定的同意能力，阿國違反刑法第224條、第224條之1，對小萱做出為強制猥褻行為，不法侵害性自主決定權，導致小萱精神上感受到痛苦，阿國自應對小萱負侵權行為損害賠償責任。

法官審酌，雙方的社會經濟地位、加害之經過、小萱所受損害內容等，認小萱得請求慰撫金以50萬元為適當，扣除阿國已先給付10萬元，因此小萱得再請求給付，以40萬元為限，逾此範圍者應無理由。可上訴。

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