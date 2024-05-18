男子阿國與女子小萱（均化名）是夫妻，婚後育有2名未成年子女，但2022年12月小萱突然離家，隔年1月男子阿華（化名）的配偶告知阿國，小萱與阿華同居，阿國的姊姊前往查看，發現屋內留有2人衣物、生活器具及證件等，阿國憤而提告連帶賠償精神慰撫金100萬元。

法院審理，阿國主張，阿華與小萱在同一個夜市擺攤多年，2人在屋內的物品，足以證明2人同居已久，儼然是一對夫妻且出雙入對，恐已發生過多次性行為。

阿華與小萱辯稱，雙方僅是老闆與員工的關係。阿華表示，他沒有去瞭解小萱有沒有配偶這件事，他與前妻在2023年2月離婚前，2023年1月31日下午，前妻未經他的同意，就找鎖匠開門進入家中，他和前妻並沒有住過這棟房子，已對前妻提出侵入住居罪告訴，因此阿國所提出的影片不能做為證據。

而且，該影片是前妻及其友人，將他與小萱的衣服放在一起拍，他與小萱只是雇主與員工，房東與房客的關係。阿國指控他有抱小萱下車，與小萱一同在攤位出現，就認定他們對外以夫妻相稱，甚至發生多次性行為，對這些指控，他均予以否認。

小萱則是表示，她是從事夜市工作，有時候工作晚了，會告知阿國她在車上睡覺，並非刻意不回家；後來她離開家之後，因為有貸款壓力，就請阿華幫忙將攤位頂下來，所以阿國是她的老闆，剛好阿國也離婚，需要有人幫忙顧小孩，也有支付她薪水。

法官認，小萱的私人物品放置在一樓廁所、一樓後陽台及二樓房間，顯見小萱並非僅分租房間，且2人的衣物（包含內褲）均一起晾曬一樓後陽台，混合放置二樓主臥室浴室地面，小萱的皮夾、證件照等重要物品，也大量放置二樓房間，可認2人並非房東與房客關係，而是如家人一般生活。

法官審酌，阿國配偶權遭侵害的情節，阿華與小萱迄今仍狡辯否認有故意不法之侵害行為，導致加劇阿國精神上所受之痛苦等。日前依法宣判，認2人應賠償精神慰撫金，以30萬元為適當。可上訴。