楊姓女子的丈夫阿國（化名） ，在2022年12月開始偶爾外宿，不料，2023年3月，楊女因婦科疾病久治未癒，到醫院仔細檢查後，醫師診斷是藉由性行為傳染的疾病。楊女追問後，阿國坦承因線上遊戲結識吳女並交往，曾在吳女家中發生性行為，楊女憤而提告吳女求償60萬元。

法院審理，楊女指控，阿國坦承外遇後，仍經常外宿在吳女家中。而且從2人的遊戲對及LINE對話顯示，吳女明知阿國是已婚之人，卻仍與他交往並發生性行為，導致她精神相當痛苦，對婚姻之信賴遭受背叛後，久久無法平復，並且連續失眠、作惡夢。

吳女則是辯稱，與阿國僅是朋友關係，否認2人有發生性行為，楊女指稱他們的線上遊戲對話紀錄，該帳號雖是她所創建，但對話是別人在她身旁，使用她的帳號與阿國開玩笑。

法官檢視吳女與阿國的對話內容，吳女：「你們夫妻倆現在演哪齣戲？」、阿國：「她請律師，找妳出面…叫你去XX驗一下，沒唬爛妳，也沒這必要。」…吳女：「這些能證明什麼呢？憑什麼你們叫我做啥我就得做啥，你夫妻倆的事自己解決，你自己也說了，你們的破裂並不是我造成的，現在來牽扯我做啥？」

阿國：「證明什麼我哪知道啦，我醫生喔，醫生就叫我們 去婦產科看啊」、吳女：有病嗎？自己去吧。」、阿國：「我沒說我跟他破裂妳用的，可是我們在一起，做 那事是真的」…。

法官認，依據對話內容，堪認2人有因楊女罹病之事發生爭執，並提及「染病」、「誰碰誰」、「互不干擾各自家庭」、「可是我們在一起，做那事是真的」，2人確實有逾越一般男女交往分際之情事。

法官日前依法宣判，認楊女請求吳女賠償精神慰撫金，以20萬元為公允，應予准許。可上訴。