呂姓女子 與男子阿國（化名）婚後育有2名子女，不料，2021年5月起，阿國利用職場職務之便，與鄭女發展戀情，不僅在通訊軟體上調情示愛，2人還多次隱瞞呂女私下單獨約會，呂女發現後精神痛苦甚鉅，憤而向法院提告呂女，請求賠償100萬元。

法院審理，鄭女辯稱，她與阿國僅是單純的同事關係，呂女所提證據均不足證明，她與阿國有交往的事實。

阿國作證時指稱，2021年跟鄭女在公司共事而認識，2人在2021年10月開始交往，並在鄭女宿舍多次發生性行為，也有一起去旅遊，2人常單獨出去，鄭女上下班都是由他接送，2人同部門期間，會打電話叫她起床，再載她去上班，下班是也一起下班，接送期間約1年，公司同事有很多人知道。

阿國表示，2021年底最後一次發生關係後，隔年1、2月鄭女就提分手，鄭女進公司時就知道他有配偶，全公司也都知道，他不是因為跟鄭女有刑事紛爭，才故意說有交往，2人是真的有交往，直到2021年12月，他曾向呂女提出離婚，當時就有告訴呂女，有在跟鄭女交往的情事。

法官檢視阿國與鄭女的對話紀錄，鄭女：「突然想起XX（阿國的暱稱）」、阿國：「貓咪都知道抱著睡很舒服」、鄭女：「我一直都知道，但是也要訓練我的XX不准呼呼叫」、阿國:「這樣的話我只能…自己不能睡著或是準備好枕頭+拳頭，會比較快」、鄭女：「昏了…不也一樣呼呼叫…」…「不要~~~昏迷我還要擔心你有沒有正常呼吸」。

法官審酌，鄭女所為實際加害之情形、所造成之影響、導致呂女的痛苦程度等。日前依法宣判，認呂女所請求之精神慰撫金，以25萬元為適當，應予准許。可上訴。