【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

立法院院會昨（17）日上演表決大戰，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台時，一把抱住守在立法院長韓國瑜旁邊的國民黨立委陳菁徽，將她撲摔在地，引起外界撻伐。對此，媒體人張禹宣指出，鍾佳濱當時以環抱的方式把陳菁徽撲摔在地，問題相當嚴重，因為這已不是是否暴力，而是涉及到性騷擾相關問題了。

針對把陳菁徽撲倒的行為，鍾佳濱事後受訪致歉，他指出，當時的狀況很短暫，自己跳上主席台時還沒站穩，有很多手過來就順著拉，也沒看清楚面對誰，這樣反射動作沒有針對誰，但還是希望衝突上肢體不要受傷也不要讓別人受傷。

張禹宣昨在政論節目《新聞大白話》表示，鍾佳濱說自己「不知道前面是誰」是句謊話，因為他當時就在台下看著，趁主席台防守空虛、只剩下陳菁徽時跳上台，勢必知道陳會阻止他、自己要面對的是誰，「他說不知道是誰是騙人的」。

再來，針對鍾佳濱說過程中很多人拉來拉去，張禹宣指出，實際上完全沒有鍾提到的情況，此外，畫面拍得很清楚，就是鍾爬上台，陳菁徽看到後也上前要防禦，結果鍾以擒抱的方式把她推向主席台的椅子，若稍有不慎，極有可能撞到椅子邊角，「那是陳菁徽運氣好，沒有撞到椅子」。而在這種情況下，鍾佳濱理應知道面對的是陳菁徽，結果在把陳推向椅子後，又用環抱的方式把她撲摔在地，張禹宣直言，問題已經不是涉及到是否暴力，而是性騷擾的問題，這非常嚴重。