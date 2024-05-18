大陸歌唱節目《歌手2024》17日播出第2集，除了原先的參賽者外，還加入黃宣、杭蓋樂隊擔任踢館選手，其中楊丞琳上週因無法克服緊張情緒，導致表現失常拿到倒數名次，怎料，這次演唱再度出狀況而慘遭淘汰，令網友相當震驚。

楊丞琳上週演唱自己的經典歌曲〈帶我走〉，因難掩緊張情緒亂了氣息，事後也表示自責，這次她選唱林俊傑的〈不為誰而作的歌〉，上台前依舊相當緊繃，演唱時竟出現唱錯歌詞、落字的情形，2個失誤立刻成為網友討論的焦點，而她的脖子也出現泛紅現象，讓觀眾看了都心疼。

然而比賽還是殘酷的，楊丞琳最終以總成績第7名慘遭淘汰，她表示出道以來被貼上很多標籤，「來到這個舞台是很好的磨練，我收穫到很寶貴的經驗，也看見自己可以更加精進的地方，想跟支持自己的朋友說不要覺得遺憾」，她覺得能參加《歌手2024》很開心，往後的巡演還是會繼續，希望有更多觀眾能到場支持。

《歌手2024》第2集排名公布。（圖／微博 會火）

至於這次的成績，前3名分別由凡席亞（Faouzia）、那英、香緹摩爾（Chanté Moore）拿下，新加入的黃宣與杭蓋樂隊也雙雙踢館成功，最後楊丞琳及二手玫瑰則因兩集總成績落居末位而遭到淘汰。