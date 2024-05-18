🔴【LIVE直播】太陽花重演？立法院場外人潮集結抗議 警方高度戒備｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송 @ChinaTimes

立法院17日展開表決大戰挑燈夜戰，不少立委受傷，甚至有立委送往台大醫院，不過藍白聯手仍持續表決，拚國會改革法案三讀通過。17日晚間9點30分青年學生在立法院前抗議，藍白違反程序正義，應立即停止院會實質審查。針對青年學生的抗議是否太陽花再現？作家漂浪島嶼認為，構成318主力的社運團體和青年，「8年早就看破民進黨」。

「漂浪島嶼--munch」17日在臉書粉專表示，過去8年，民進黨以國會多數，強勢通過開放萊豬、沒收公投、勞基法修惡、前瞻計畫等議題，社運團體不斷抗議，痛斥民進黨獨裁，早已寒心失望。加上一群318領袖入朝為官，忘記街頭抗爭的理念，粉飾民進黨過錯，踩著群眾攀權附貴坐領高薪，讓當初街頭青年學子看清悟透，不會再當熱血墊腳石。

他甚至認為，構成318主力的社運團體和青年，8年早就看破民進黨。