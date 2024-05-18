網路社群平台近日有一支主題為「你可知航空公司為何最先裝運紅色行李？」的短片瘋傳，4月19日上架以來吸引至少7600萬次點閱引發熱議，一名網友稱紅色箱子最顯眼，放在貨艙最深處能讓地勤拉行李下機過程易於辨識、避免遺漏。如此說法獲得逾10萬名網友大讚認同，話題熱爆，就連航空公司也「參戰」。然而航空公司專業意見直接打臉，而且理由聽來非常充分。

美國《紐約郵報》15日報導，有關航空公司會優先把紅色行李送入貨艙的話題熱度近日在TikTok居高不下，很多人認為這很合理，地勤檢查貨艙角落時更便利。甚至有網友追問更實際的問題：「最後送上飛機的行李箱會是哪種顏色？我要來買一個。」

荷蘭皇家航空（KLM）在4月26日透過官方tiktok頻道公開回應，直斥紅色行李箱最先送上飛機貨艙的說法是「胡扯」，吸引逾22萬次點閱，片中一名負責把行李送進貨艙的員工邊工作邊說：「這跟各位用什麼顏色的行李箱毫無關係，真是胡扯！」

KLM發言人向航空新聞網站Simple Flying說明，最初那支瘋傳的影片「故意誤導或提供假訊息」，更甭提地勤人員根本沒有那麼多時間與空間「按照顏色」分類行李箱裝運。

一名自稱在機場停機坪工作5年的從業人員也在網路論藍Reddit發文嘲諷：「倘若我們裝運行李時花了時間跟腦筋按顏色處理，我現在可能還在處理2015年以前的航班行李。」

美國網媒《哈芬登》郵報2015年曾報導，航空公司更有可能按照重量在貨艙安置行李，機場報到櫃台的地勤人員也不會按顏色去區分行李輸送作業。達美航空當時說明，廣體客機機艙的行李箱會按照重量排列安置，以求平衡機身整體重量，即使最先報到的旅客下了飛機在行李轉盤並不見得必定最後才等到行李；至於窄體客機則採用較為鬆散的方式處置，按照行李存放在等候處理區的順序送上飛機。