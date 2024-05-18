🔴【LIVE直播】確定「挑燈夜戰」！ 國會改革法案延長開會時間｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送 @ChinaTimes

立法院會今日挑燈夜戰終於在晚間12點散會，將在5月21日繼續審查，會議結束後民進黨立委也到門口和年輕人喊話，而國民黨團則在議場外呼籲，希望民進黨21日不要再惡意製造衝突。

國民黨團總召傅崐萁呼籲賴清德，期許能夠為台灣未來掌舵，可以走向安定和繁榮，政府也更加廉潔透明，但是看到賴清德吩咐民進黨反守為攻，520之前用這種暴力手段攻擊在野黨，是不是就是賴清德的轉守為攻，甚至對立法院長韓國餘人身攻擊，甚至把院長鎖在辦公室，在所有世界先進國家，賴總統是不是您說的轉守為攻就是民進黨在立法院的表現？這絕對不是台灣之福。

國民黨立委陳玉珍表示，我們今天有逐條討論，但民進黨逐條討論時發言的內容都是跟該條文一點關係都沒有只是在謾罵，民進黨只是為了反對而反對，期許下周二新任賴總統上任，可以告訴民進黨團當家不鬧事。

國民黨立委林思銘表示，民進黨執政8年有多少見不得人的事情，才會害怕國會改革，我們堅決要讓國會改革五法推動，無論民進黨如何阻撓，妨礙立法的議程，還是順利完成23個條文，下周二會繼續努力完成三讀，讓民進黨弊端一一現形。