行人在斑馬線上有帝王條款，但似乎多數人不知道不適用在腳踏車上。就有男子騎腳踏車過斑馬線遭撞，沒想到判決下來，不僅佔了大部分肇責，還必須賠10萬給機車，才知道原來腳踏車不能騎在斑馬線上。

事情發生在屏東，魏姓男子騎腳踏車過斑馬線，被左轉的機車撞上，雙方摔得四腳朝天，但自己奇蹟未受傷，對方則是骨折送醫。未料交通隊判定下來，認定他要負大部分肇責，不僅先吃了一張「未依標誌行駛」500元紅單，事後和解還必須賠給對方10萬醫藥費。

原來腳踏車並非屬於行人，而是屬於「慢車」，依規不可騎在斑馬線上，必須下車用牽的過去。魏男大嘆自己根本不知道腳踏車不能用騎的過斑馬線。

實際詢問路人，多數人也相當訝異不知此規定：「腳踏車跟行人不是共通的嗎？」、「那腳踏車要騎在哪？」、「還真的不知道不能騎斑馬線」，也有人抱怨是政府政策導致民眾誤解：「機車往慢車道趕，腳踏車往人行道趕，難怪大家都搞混」。