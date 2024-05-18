立法院審議國會改革五法直到17日深夜才結束，面對今天的表決，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，完全違法表決，國會已死，30年立法院從來沒有這樣違法，沒有經過討論協商直接表決。

柯建銘批評，台灣國會馬上香港化，這是台灣最嚴峻的時刻，他們把國家推到懸崖裡面，韓國瑜敢這樣做，有路可以走，卻硬是跟黃國昌、傅崐萁三個人狼狽為奸，是台灣歷史的罪人，這是非常嚴重的事情，以後國會就結束了。