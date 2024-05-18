國民黨團今力拼國會改革相關法案闖關三讀，歷經一早議場門口、下午協商破局後終於在傍晚逐條討論並表決，最終立法院長韓國瑜於晚上12時宣布散會，剩餘條文留待21日處理。民進黨團幹事長吳思瑤痛批，立法院長韓國瑜成為國民黨團總召傅崐萁第二個小弟。

討論表決過程民進黨反覆要求清點人數、改為點名表決、重付表決等試圖拖延審議時程，不過每次都因為人數劣勢敗下陣來；國民黨團則以提案停止討論反制。

最後表決議案為第23條，但本案為國民黨團與民眾黨團共同提出再修正動議撤案，立法院長韓國瑜宣布不再處理，依照民進黨團再修正動議，修正通過，已屆晚上12點，21日上午繼續開會，進行後續條文處理。

散會後民進黨團站在議場中央舉牌大喊「民主已死，國會沈淪」；國民黨團隨後也喊出「台灣加油」。立法院外群眾則奮起高喊退回法案、實質審查、捍衛正義、捍衛民主、台灣加油。民進黨團幹事長吳思瑤則向群眾說，夜深了，大家都辛苦了。

吳思瑤隨後回到議場前指出痛批，民主在倒退，今天有幾個非常可議的程序，這是，這是憲政史上第一次條文沒經過院長主持的朝野協商，逐條討論就強行表決，這是創下惡例第一次。這次擴權法案都是藍白最後一刻喬出來的，表決時不能事先獲知版本內榮，這也是國會史上第一次表決前黑箱作業，沒有透明公；2024年國會表決方式居然是舉手，立院是進步還是倒退嚕？

吳思瑤痛批，立委傅崐萁浩浩當當帶了赴中團回來，組合屋還看不見，只見帶回中共人大表決方式，就是舉手表決；另外，依照立院職權行使法二讀條文都要宣讀，可是韓國瑜卻創下首例選擇性不宣讀，就是黑箱反民主。

吳思瑤感嘆，但是看到立院外圍看到自發前來守護民主的年輕世代，她說，台灣民主不會失敗，表決會挫敗，但民主終將勝利。她更指出，外圍群眾怒斥黃國昌出來面對，對於10年前跟著他們反黑箱的黃國昌卻成了搞黑箱的黃國昌，感遺憾。下週二會持續針對藐視國會罪等奮戰。

針對今日暴力事件，吳思瑤痛批，國民黨惡意帶風向，她擔任立委這麼多年第一次看到這麼多警察在議場，甚至戴密錄器是把立委當罪犯？在小房間裡與總召柯建銘等人都看到傅崐萁拿起手機說「給我調多一點警察過來」。

她怒斥，現在立法院長是傅崐萁？可以公然指揮台灣警察？韓國瑜美其名保護立委，事實上是威嚇立委，創造憲政惡例的一天，她說，即便是前立法院長王金平說面對318學運時也堅決不動用警察權，因為他認為動用警察權就是迫害台灣民主制度，韓國瑜差王金平太遠，成為傅崐萁第二個小弟。

至於下週二仍將繼續表決，吳思瑤說，希望韓國瑜回去好好思考，今天國會的失序是否要繼續，也應審視他的議事處理是否不公，也應虛心反省還要硬幹嗎？他可以再召開朝野協商，來完備整個程序。