17日立法院朝野爆發嚴重衝突，多名立委送醫，會議更是開夜車直到凌晨12點才散會，約有400名學生與民間團體衝現場，北市警也不敢大意，嚴陣以待。就有網友問當年衝立法院的人，為什麼這一晚卻待在家裡沒出門，引起討論。

網友在PTT八卦版發問「當年在立法院的你，為什麼今晚在家」，他表示身邊幾個覺青好友已經跑去「路過」立法院了，但人數不多，好奇為何當年太陽花衝立法院的大家，今晚卻待在家裡沒出門，「10年間發生什麼改變，讓你不再關心？」

鄉民紛紛留言，點出「執政黨」是主因，以及法案性質差異太大：「現在是哪個黨執政？」、「去抗議在野黨也太好笑」、「說的都很理想很美，結果完全執政8年物價暴漲，薪水也追不上」、「當年服貿是關係到兩岸，這次都是內政，性質差太多」、「完全執政8年好意思」、「跳票8年，先把政見都兌現好嗎」、「執政黨抗議在野，有哪個國家這麼玩」、「現在網路這麼發達，立院全程直播，大家都看得很清楚」、「執政黨杯葛在野黨，然後叫學生在大門外唱島嶼天光，真是魔幻」。

還有許多人揶揄：「9萬只有一個名額，錄取率太低了」、「畢竟不是死忠的」、「被騙一次就夠了」、「這可不是學運，去的都是綠粉」、「哀，那年沒應徵上啊」、「發現只有一個人能領20萬，還是乖乖在家吹冷氣比較享受」。