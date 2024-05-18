橋頭地院法官石育恩，被控協助替詐團辯護的鄭鴻威律師放置300萬元現金在辦公室內，涉及洗錢。廉政署與調查局台北市調處昨約談石育恩、鄭鴻威的姐姐鄭彧歆、律師楊濟宇等3人到案說明，今清晨約1點30分許將石移送台北地檢署複訊。諭知石育恩80萬交保、楊濟宇40萬交保、鄭彧歆請回。

現場媒體提問，「法官有考慮請辭嗎？你跟詐團是什麼關係？為什麼幫鄭鴻威藏錢？有跟鄭的家人見面嗎？」戴著口罩及帽子的石育恩不發一語快速步入法警室。

檢調廉昨搜索位置包括石的辦公室及宿舍、鄭的律師事務所，全案朝反洗錢防制法等罪嫌方向偵辦，目前石被列為犯罪嫌疑人身分。

北檢13日依違反組織犯罪防制條例、洩密、洗錢等罪，起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的法務助理林佳毅與會計師李昊承。

起訴書指出，鄭去年加入連柏瑋所屬「銀河車隊–美國」犯罪集團，負責處理車手遭檢警查緝後相關法律事務，由鄭派案給律師，替車手安排辯護人，扮演詐團軍師。

全案移審台北地院羈押庭時，承辦檢察官王文成當庭指控，鄭暗藏一筆現金在石的法院辦公室內，但鄭反駁，辯稱這筆錢是請石物色預售屋的「工程款」，未涉及不法。據了解，該筆現金為300萬元。

據了解，石疑因交友廣闊而被政風盯上。他也因與鄭過從甚密主動寫職務報告向橋頭地院自清。石在報告內只說曾幫鄭轉送10萬元律師費給其他人，但不曉得金錢來源。

檢廉懷疑，鄭鴻威會透過尚未擔任法官的石育恩，分送律師報酬費，而石疑似為了避免轉帳留下紀錄，選擇親自帶錢北上，交給協助洩密給詐團的律師黃耕鴻。

檢廉追查，鄭彧歆也因在鄭鴻威案件偵辦期間，多次與相關當事人聯繫，還與石育恩私下會面，甚至在出事之後，石趕緊將一包現金拿給鄭家人，因此懷疑私下有勾串。