巴基斯坦購買更多的殲-10C

由於俄烏戰爭導致巴基斯坦與中國合作製造的梟龍（JF-17）戰機的發動機來源受阻，巴國空軍開始將對戰機採購重點轉向中國的殲-10C，以及尚未正式服役的殲-31隱形戰機。據媒體報導，巴國空軍經過一段時間使用殲-10C後，已經加碼訂購14架，使其殲-10C機隊總數增至50架。至於5代機採購，巴國希望能在2029年之前獲得首批殲-31。

梟龍戰機巴方堅持要按原設計使用俄製RD-93發動機，俄烏戰爭爆發後，俄方已無暇向巴國提供發動機，使得梟龍的生產與維修遇到障礙。（圖／Wikipedia)

據《歐亞時報》報導，巴基斯坦雖然經濟狀況不佳，對軍火採購卻從不手軟，其中很大程度都是依賴來自中國的支持，包括與中國合作製造的梟龍戰機，以及最近2年才開始採購由中國自主開發的殲-10C（出口型號為J-10CE）。

報導說，巴基斯坦過去的軍事採購一直在美俄之間搖擺不定，進入21世紀後又把目標轉向中國，在2010年組建了首個梟龍戰機中隊，並與中國合作建造了梟龍戰機的生產線。

據了解，雖然該生產線是中國提供技術支援，但巴方堅持要按原設計使用俄製RD-93發動機，而不依中國建議改用中國國產的WS-13，目前巴國空軍已有153架在服役，尚有35架尚未建造完成。不過，由於俄製RD-33品質不佳，維修與更換零件頻繁，在俄烏戰爭之後，俄方已無暇向巴國提供發動機，最後巴國轉向與中國合作建立殲-10C機隊。

殲-10C配備經過不斷地的改善，中國媒體宣稱這款戰機已達到4代戰機以上的水準。（圖／新華社）

巴國空軍於2022年與中國簽訂了採購殲-10C的合約，在2023年初獲得20架，另有16架尚未交付。現在傳出消息巴國空軍決定再加碼採購14架，使其殲-10C戰機總數增加至50架。

報導說，在現有的梟龍和殲-10C這戰2款戰機之外，經費不足的巴基斯坦還打算將部份訂單用於採購中國的教練-15(JL-15)輕型教練機，同時還把目光看到目前正在測試並預計在不久後正式服役的第2款5代戰機殲-31，希望能在2029年之前獲得首批交付。

殲-10C是由中國成都飛機公司自主開發的單引擎、多用途、全天候中型戰機，採三角翼和鴨翼設計，並使用電傳飛控系統。主要設計用於空對空作戰，但加掛武器也能執行對地攻擊任務。它在1988年首飛，2005年正式服役，經過持續的改善，配備WS-10B 推力向量發動機與AESA雷達，搭載PL-10、PL-15空對空導彈，中國媒體曾宣稱殲-10C已達到4代戰機以上的水準。

目前巴國訂購的殲-10C尚未獲得配套購入PL-15導彈，同時改用義大利製造的AESA雷達。外界懷疑，殲-10C的發動機WS-10是2009年後才足夠成熟，並且仍在不斷發展，但巴基斯坦似乎沒有更好的選擇。而且巴基斯坦有大量的法國老舊的幻象系列戰機，以及俄系米格-21系列，總數多達7個中隊，未來更新換代壓力不小，除了部份現役舊型F-16之外，也只能大部份依賴梟龍與殲-10C這2款中國製造的戰機了，尤其以殲-10C為甚。至於殲-31，是中國還未正式服役的5代戰機，未來的變數還太多，得視情況的發展而定。