擁有619萬的「老高與小茉 Mr & Mrs Gao 」，頻道成立至今（5月18日）正好滿6週年，卻突然在17日晚間緊急公告三件事情，包括影片改為兩週上片、骨灰級會員將獲得Youtube官方開設的徽章，最令人關注的，就是宣布創建新的會員頻道「五歲抬頭財富自由團」，將自曝頻道經營模式，幫助其他Youtuber圓夢。但這屬於會員制每月收費300元，假設目前619萬訂閱戶全加入的話，「老高」的月收入將達到18億5700萬。

「老高」表示，「這6年來，觀眾最常問的就是業配，第二個最常問的就是如何運營Youtube頻道？他認為像他這種純粹的個人創作者的經驗，對一般人較具參考價值，於是決定把這6年來，如何從0到擁有600多萬粉絲的經驗，分享給想要經營頻道的人，因此創建「5歲抬頭財富自由團」會員頻道，每個月上架兩支影片，一支分享自己經驗，另一支回應大家問題，尤其包括收入問題、推薦機制、演算法、流量、設置技巧等等，「這樣大家就不用去推測了是吧？這裡就有答案」。

Youtuber老高宣布創建會員制頻道「5歲抬頭財富自由團」，專門分享頻道經營訣竅。（圖／摘自YT頻道：老高與小茉 Mr & Mrs Gao ）

但這些會員頻道並非公開免費影片，而是會員制，每個月收費300元，假設粉絲全數訂閱，那麼「老高」的月收入將高達18億5700萬。但是「老高」也明白這類影片不是人人需要，所以採取付費會員制，讓粉絲可以隨時加入或退出，彼此可以交流，甚至他覺得不錯的頻道，也會介紹給大家，幫助小頻道快速成長。「老高」坦言頻道經營無法速成，但成功的頻道價值非常驚人，強調自己設置低門檻的月費，就是希望有興趣的人有機會可以多嘗試，「說不定你就在這條路上，財富自由了呢」，希望自己的一點經驗可以幫助別人實踐夢想，所以才會取名「5歲抬頭財富自由團」。

另外「老高」的第一個會員頻道「5歲抬頭基礎加持團」也滿5歲，這些骨灰級會員徽章會從紅藍墨鏡變成數碼招財貓的眼鏡，這是Youtube專門為「老高」開設的徽章，能擁有這個5年徽章的會員，將是Youtube的奇觀。因為這些會員在當時創下全世界會員增長速度最快的頻道。5年後的同一天，又再度創造歷史。最後，因為自己已達到工作負荷的極限，所以上片時間要從週更變成雙週更，這樣才能多點時間，陪小茉散步、遛遛寵物，等哪天時間變多了，會在恢復週更。「我想那時後『5歲抬頭財富自由團』會員，可能都已經實現財富自由了。」

老高表示工作量達到負荷極限，希望可以多點時間，陪小茉散步遛寵物。（圖／摘自YT頻道：老高與小茉 Mr & Mrs Gao ）

這部僅僅5分46秒的影片，上片不到2小時就破千則留言，正反留言都有，「身為骨灰級會員之一真是非常榮幸」「老高的影片真的是百看不膩」「 只要不停更就好」「家庭是最重要的」「沒有像這樣“個人”營運頻道的創作者分享這些資訊」「以前老高就講過業配，直接打上金額，老高看金額打上以後就會決定這產品質量跟要不要接」「感謝老高分享，很希望可以能做到財富自由吧」「加入財富自由團了，期待看到老高的專業級教學」「成功秘诀：找個漂亮老婆」「總結就是把每個月的其中兩個免費影片，轉成兩個付費影片」

事實上，「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」一直是所有頻道經營者的神級指標，但在上個月聊《七龍珠》翻車，被指出錯誤緊急刪片加道歉；2023年8月被另一名YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆其中一支影片抄襲日本YT頻道內容。「老高」也因此兩度發出聲明，強調「雖然不是原創但也絕非抄襲」，當時一度引起網友撻伐，但也有粉絲依舊力挺，該事件發生後，老高的訂閱數從585萬依舊上升到619萬，足以顯見其個人魅力，更顯見其善用流量紅利。