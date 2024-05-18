台北市大眾運輸發達，捷運更是許多人賴以維生的通勤工具。近日一名女網友在捷運站上廁所時，卻發現門上有2條不明電線，嚇得趕緊拍照上網詢問到底是怎麼回事，隨即有過來人解答是感應裝置。

女網友在Dcard發問「捷運站廁所裡面這個是什麼」，她表示自己上完廁所沖完水，準備轉身離開時，抬頭一看發現這個奇怪的東西。透過照片可以看到，廁所門上有2條電線，連接到隔壁的門上，擔憂是否是偷拍之類的設備。

文章貼出後不少女網友恐慌：「我也有發現，超級在意」、「以後上廁所我都戴安全帽好了，比較安全」、「外出上廁所口罩都戴好」、「當女生真的好辛苦遇到可疑的東西都要隨時擔心是不是針孔偷拍」、「應該立刻問捷運站人員」。

過來人則解答是感應裝置，緊急時刻可以救命：「感應裝置，有些廁所會有使用超過15分鐘會通知服務人員來確認你是否沒事」、「正確名稱叫微動開關，生活中開關聽到咖咖聲都是這個裝置的聲音，可以連結到感應器，也常用於電燈的感應開關」、「捷運除了無障礙廁所之外，都會有30分鐘的告警裝置，進到廁所門鎖上的那一刻開始倒數計時30分鐘，沒出來就會通知值班人員，用無線電呼叫清潔同仁去確認狀況」。