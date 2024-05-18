各地都有許多都市傳說，不少人認為速食店的汽水特別好喝，還有網咖的泡麵也特別好吃，但自己回家泡卻都泡不出同樣的味道，好奇到底有什麼秘訣，對此網咖員工揭密，表示關鍵在水量。

到網咖打遊戲，泡麵幾乎都是必點的食物，一邊吃泡麵一邊連線對戰對許多人來說是最大的享受，更點名肉骨茶麵絕對要點一次，網友直言，網咖泡麵不知為何，有一種獨特的魅力，在家裡煮卻一直煮不出同樣的味道，還有人笑稱，是網咖店員小姐姐太漂亮，煮出來的自然比較美味。

對此網咖業者證實「是真的」，老闆娘賀小姐表示，網咖煮泡麵關鍵在於水量，只能加1/3，且大約到7分熟時就會取出來，接著才會下配菜，麵條就會呈現軟中帶硬，湯頭也比較濃厚，口感自然好上許多，不會像一般泡麵，熟了但也變得太軟爛。

賀小姐補充，泡麵內還要加上青江菜和蛋，且蛋一定要半熟，不能全熟，才會好吃又讓人看得食指大動。