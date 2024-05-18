曾愷玹在北市大安區開了家藝術選品店「10680」，店面其實是媽媽的房子，最早是爸爸在此開了獸醫診所，後來媽媽接手開餐廳，兜兜轉轉三十年過去，曾愷玹回到這裡開店，「又回來這裡開創新的記憶，對我來說也是一種傳承。」

媽媽退休後把店租出去，但疫情期間房客經營困難，店面因此又空下來，「我媽媽問我有沒有想拿這店面做什麼，才有這個想法，小時候我就在這長大，我媽媽開店國、高中我也來這邊幫忙顧，這個地方是我非常有深刻記憶的地方，店名『10680』其實是這裡的zip code。」到店內逛逛，也可發現她融合記憶的巧思，像是媽媽餐廳時期的變壓器，依然高掛牆上，成了很有味道的裝飾品，門口也留著媽媽鄉村風餐廳台階的一角，她笑說：「但爸爸獸醫階段就沒有了，被媽媽摧毀殆盡了。」

曾愷玹人生就是各種無法預測，讀觀光系的她，竟當了演員，現在當選品店老闆，也是媽媽一句話促成的機緣。（圖／記者侯世駿攝）

2021年開始學著當老闆，談到其中辛苦的地方，曾愷玹笑說：「打開電腦就很辛苦了，我畢業就開始演員工作，一切都是紙本，電腦打開的一剎那，腦中迴路就已經轉到不行，怎麼弄啊。」她自學做財務報表、學行銷、學談合作、開展覽、招募管理員工，「沒想到執行，沒那麼簡單，但我不排斥挑戰，也接受學習。」

店內員工雖然不多，曾愷玹很滿意地說：「他們都百分之百熱愛他們的工作，不然以我一個人的能力真的做不到，他們一起扛起來，而且非常快樂。」她面試員工時，首重對方對於工作的熱情，曾遇過面試者表白，她很理性看待：「這不會是加分項，工作不是愛我而已，是愛『10680』。」

曾愷玹笑說自己私下很真實隨性，還曾被員工提醒「妳頭髮很亂」。（圖／記者侯世駿攝）

她是個開放員工挑戰的老闆，「有哪個決策是做錯的，歡迎挑戰我」，員工也真的不吝嗇表達意見，一起讓這間店更好，「我一開始不懂員工為什麼要手工挑豆，後來發現那是他們對工作的熱愛，那就挑吧！我支持你！」後來與員工也像是朋友一般相處，有時員工發現有粉絲在門口徘徊，還會提醒她「妳頭髮很亂，去梳一下」，她笑說：「他們比我更擔心我的形象。」

開店到現在，大概辦過七、八次展，曾愷玹這次攜手Abei舉辦個展「And after that」，她跟女兒偶然看到Abei的裝置藝術作品，就決定是他了，這也是一圓她的願望，「我一直想尋找台灣藝術家合作，店內選品都是國外進口，沒有台灣的我覺得很可惜，吧台部分我也默默留給台灣，進台灣最好的烘豆師的咖啡、最好的南投茶。」

跟員工一起熱愛這份工作，是曾愷玹現在生活中一大快樂。（圖／記者侯世駿攝）

「And after that」除展出Abei系列作品，曾愷玹提供自己2009年的雜誌封面亂入，作為這次展覽的義賣作品，「我覺得亂入重新賦予東西生命，是很有溫度的事情。」而作品義賣收益將支持台灣導盲犬協會，想回饋社會的她，遇上做導盲犬志工的Abei，想法一拍即合，曾愷玹幸福地笑說：「一路上我都滿幸運的，可以找到有共鳴的人來做這個件事。」

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