立法院17日院會因國會改革法案表決，朝野上演全武行，共有5綠委1藍委送醫。前立委郭正亮表示，最荒唐演出的，不是肢體衝突的激烈，而是記者、警衛、秘書長被打，這個太離譜了。

針對這次表決，郭正亮17日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，民進黨女生、男生層次都分得很清楚，只要撲到女生，女生立刻大叫，說你性騷擾。他看不出國民黨有這樣的秩序、策略性的安排，只有個人的行為，比如陳玉珍戴鋼盔、厚手套進場，這是有備而來，可以事先教一下，像徐巧芯因為長得比較嬌小，差點被圍在裡面。

郭正亮接著表示，有幾個戰鬥悍將還沒開始演出，比如吳秉叡，之所以還沒激烈演出，是因為他跟準總統賴清德沒那麼熟。

郭正亮指出，最荒唐演出的，不是肢體衝突的激烈，這還不夠激烈。最離譜的是記者、警衛、秘書長被打，這個太離譜了。

郭正亮更點出，歷來都是立委互相打，這次竟然還有男的撲女的，也就是鍾佳濱撲陳菁徽。而且無黨籍立委金素梅講得很對，鍾佳濱撲上去，陳菁徽是沒有支撐點，要不是陳菁徽動作俐落，萬一後腦袋著地，看要怎麼辦。