日前傳出總統蔡英文將在卸任前特赦前總統陳水扁，不過因內閣於16日總辭，無法完成特赦。而針對是否特赦阿扁，總統府發言人林聿禪16日稱，實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定，關於陳前總統的身體狀況，是他們現在首要關心的議題。媒體人張禹宣認為，如果沒有特赦阿扁的決定，總統府當初可直接講沒有，消息不就沒了，因此他質疑是刻意讓子彈飛。

張禹宣17日在《57爆新聞》節目中表示， 總統府表示，無此決定，他們現在首要關心的是陳水扁的健康。但如果沒有這個決定，為什麼在週刊爆出來的時候，直接講沒有，消息不就沒了，大家還討論一、兩個禮拜，浪費了一堆時間。所以很顯然的，是刻意的讓子彈飛。

張禹宣認為，這個子彈有標的，現在很顯然的打到了賴清德。蔡英文把陳水扁這個爛攤子，給留下來了。

張禹宣接著指出，阿扁特赦與否，他未來應會持續生龍活虎，而且他的政治影響力，將會讓賴清德坐立難安。